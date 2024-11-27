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Siirt'te Kadın Destek Uygulaması KADES Tanıtıldı

Siirt'te Kadın Destek Uygulaması KADES Tanıtıldı
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Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 685 kişiye KADES uygulamasını tanıtarak farkındalık etkinliği düzenledi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 685 kişiye Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Siirt İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Siirt'teki Özel bir AVM'de farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilerek, 685 kişiye KADES tanıtıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşlara cep telefonlarına KADES uygulaması yükleyerek, acil durumlarda güvenli ve hızlı bir şekilde yardım alabileceklerini anlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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