Siirt'te İşgücü Uyum Programı ile 97 Kişi İstihdam Edilecek
Siirt İl Müftülüğü ve İŞKUR işbirliğiyle yürütülecek İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçevesinde Siirt merkezde toplam 97 kişi işe alınacak. Program, 23 Aralık 2024'te başlayacak ve 30 Haziran 2025'te sona erecek. Başvurular 02-06 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.
Siirt İl Müftülüğü ve İŞKUR işbirliğiyle yürütülecek İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Siirt merkezde toplam 97 kişi işe alınacak.
Program, 23 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular, 02 - 06 Aralık 2024 tarihleri arasında e-şube ve Alo 170 üzerinden yapılabilecek. - SİİRT