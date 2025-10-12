Siirt'te Hafızlık ve İcazet Töreni Düzenlendi

Siirt İl Müftülüğüne bağlı Basret Yatılı Kur'an Kursunda 12 kişi ilmi, 9 kişi ise hafızlık icazeti aldı.

Basret Kur'an Kursunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından öğrenciler tarafından seslendirilen ilahi, kaside ve salavatlar, salonda manevi bir atmosfer oluşturdu. Törende konuşan Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, hafızlık ve icazet almanın büyük bir emek ve sabır gerektirdiğini vurgulayarak, "İcazet alan kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Rabbim bu ilmi kendileri için hem dünyada hem de ahirette bereket vesilesi kılsın. Bu gençlerimiz uzun bir tedrisattan geçtiler. İçinde yaşadığımız bu şehirle ne kadar övünsek azdır, çünkü Siirt, ilimle, medreseleriyle ve hafızlık geleneğiyle öne çıkmış müstesna bir ildir. Mevla sayılarını artırsın. Hocalarımızı ve mezun olan talebelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Programda 12 kişi ilmi, 9 kişi ise hafızlık icazeti aldı. Program icazet duasının yapılmasının ardından gerçekleştirilen ikram ile sona erdi. - SİİRT