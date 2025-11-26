Haberler

Siirt'te Gazze İçin 2.7 Milyon Lira Yardım Toplandı

Siirt'te Gazze İçin 2.7 Milyon Lira Yardım Toplandı
Siirt'te İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Hayır Çarşısı'nda iki günde 2 milyon 758 bin lira yardım toplandı. Siirt halkı, Gazze halkına destek amacıyla yoğun bir dayanışma gösterdi.

İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şubesi tarafından 25-26 Kasım tarihlerinde Gazze yararına düzenlenen Hayır Çarşısı başarıyla tamamlandı. İki gün boyunca yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda Siirt halkı, mazlum Gazze halkı için büyük bir dayanışma ve duyarlılık örneği gösterdi. Hayır çarşısının ilk anından son anına kadar alandan ayrılmayan Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, süreci bizzat takip etti. İl Müftü Yardımcıları İbrahim Ensari ve Yahya Ertürk ile ilçe müftüleri de organizasyona aktif destek verdi.

Çarşıya; Kur'an kursu öğreticileri, din görevlileri, kadın ve erkek gönüllüler, vatandaşlar ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katkı sundu. Din görevlileri iki gün boyunca büyük bir özveriyle çalışarak örnek bir birliktelik sergiledi. Özellikle 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin kumbaralarını Gazze için bağışlaması alanda duygu dolu anlara sahne oldu.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya da hayır çarşısını ziyaret ederek desteklerini iletti. Halkın yoğun teveccühü sayesinde organizasyonun ilk gününde 603 bin TL, ikinci gününde ise 2 milyon 155 bin TL olmak üzere toplamda 2 milyon 758 bin TL yardım toplandı.

İl Müftüsü Şakir Pinal, Siirt halkının duyarlılığına teşekkür ederek, "Siirt halkı bugün yine gönlünün zenginliğini gösterdi. İlk gün 603 bin lira, ikinci gün ise 2 milyon 155 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon 758 bin lira tutarında çok kıymetli bir emanet toplandı. Bu yardımlar tamamen Gazze halkına ulaştırılacaktır. Emeği geçen, destek veren, dua eden herkesten Allah razı olsun. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu Hayır Çarşısı, onların yalnız olmadığını gösteren bir merhamet ve kardeşlik tablosudur. Rabbim yapılan tüm yardımları dergah-ı izzetinde makbul eylesin. Siirt olarak mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
