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Siirt'te Gassallık Kursuna Yoğun İlgi

Siirt'te Gassallık Kursuna Yoğun İlgi
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Siirt Halk Eğitim Merkezi, 'Gassal' dizisi ile artan ilgi üzerine cenaze hizmetleri kursu açtı. 40 katılımcıya hem teorik hem pratik eğitimler verildi. Gassallık mesleği, toplumsal bir ihtiyaca cevap vermekle birlikte, katılımcıların cenaze yıkama işlemlerine dair bilgi sahibi olmalarını sağlıyor.

Siirt'te yoğun talep üzerine Halk Eğitim Merkezince cenaze hizmetleri kursu açıldı. Katılımcılara hem teorik hem pratik eğitimler verildi.

Dijital platform üzerinden yayınlanan "Gassal" dizisi büyük ses getirirken gassallık mesleğine olan ilgi arttı. Siirt Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta, cenaze yıkama işlemleri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi gasilhanesinde kursiyerlere uygulamalı olarak anlatıldı. Cenaze yıkama eğitiminin toplumsal bir ihtiyaca cevap verdiğini belirten Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gassalı Mehmet Kahramanoğlu, kursun 16 erkek ve 24 tane kadın olmak üzere toplam 40 kişiden oluştuğunu söyledi. Kahramanoğlu, "Kursumuz çok rağbet görüyor. Çünkü hem 'Gassal' dizisinin gündeme gelmesiyle oluşan bir merak hem de insanların genel olarak dini ve manevi olarak eğitim görmek istiyorlar. 'Gassal' dizisinden önce biz gassallar zaten her zaman insanların hayatında olup ama hiçbir zaman gündemine gelmeyen kişilerdik. Gassallar genelde dünya ve ahiret arasındaki son nefes ve insanın son hizmetini yerine getiren kişilerdir. Bu iş için de irade, dirayet, psikolojik ve birazcık da cesaret lazım. Çünkü böyle basit, kolay bir meslek olmadığını söylemek isterim. Yani bunun zorlu taraflarından bir tanesi de gece gündüzün olmamasıdır. Saat kaç olursa olsun, ne zaman olursa olsun cenaze haberi geldiği zaman, özelliklede bizim bölgemizde Şafii mezhebine göre çabuk defnedildiği için biz her an hazır olup cenaze yıkama işlemine geçiyoruz" dedi.

"Kursla insanlar gassalları tanımaya başladı"

Kursiyer Muhammed Tayfur Kurt ise "Siirt Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu gassallık kursuna başvurdum. Ramazan ayında başladığımız kursta 1. gününden bugüne kadar eğitimler aldık. Bu sadece bir meslek olarak değil hem ölen insanlara yardım etmek hem de dini sevabından dolayı bu kursa başvurdum. Bu kursa yoğun bir başvuru vardı. Bunun sebeplerinden biri de 'Gassal' dizisidir muhtemelen. Kursun bize faydası oldu. Çünkü insanlar gasalları tanımaya başladılar. Gassalların da içimizden birer insan olduğunu gördüler. İlk başta hem ailem olsun hem çalıştığım yer olsun hep bana bunu kaldırabilecek misin dediler. Kursa başvurmadan önce sağa sola sordum. İmamlara ve hocalara sordum araştırdım. Bana ilk 2-3 gün yemek yiyemez, korkar ve yapamazsın dediler. Dediğim gibi Gassal dizisinin de bunda büyük bir etkisi var. Güzel, faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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