Siirt'te Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Siirt'te, İsrail'in Filistin'e saldırısının yıldönümünde binlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte Türk ve Filistin bayrakları taşındı, sloganlar atıldı ve dua edildi.
Siirt'te, İsrail'in Filistin'e saldırısının yıldönümünde Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılında Güres Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Filistin'e destek amaçlı dövizler taşındı. Yürüyüşün sonunda Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. - SİİRT