Siirt'te Cumhuriyet'in 102. Yıl Dönümü Fener Alayı Düzenlendi

Siirt'te Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünde fener alayı düzenlendi.

Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi önünde bir araya geldi. Genci, yaşlısıyla Türk bayrakları ve meşalelerle başlayan yürüyüş, Güres Caddesi güzergahını takip ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe, vatandaşların yanı sıra Vali Kemal Kızılkay'a ve kurum müdürleri katıldı. - SİİRT