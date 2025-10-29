Siirt'te Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Siirt'te Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinlikle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende açılış konuşmasını yapan Vali Kızılkaya, bağımsız bir vatan, hür bir devlet ve onurlu bir gelecek için şehit ve gazi olanları rahmet, minnet ve şükranla andı. Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Siirt Garnizon Komutanı ve 3'cü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Cumhuriyet Savcısı Yasin Coşkun, il protokolü, şehit yakınları, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT