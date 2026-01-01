Siirt'te çocuklar kartoplarını karakola attı, polisler karşılık verince renkli görüntüler oluştu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çocuklar kartoplarıyla karakola saldırdı. Polisler çocukların oyununa dahil olunca neşeli görüntüler ortaya çıktı.

Siirt geneli günlerdir kar etkisi devam ediyor. Kurtalan ilçesinde ise dün gece saatlerinde çocuklar yeni yıla polis karakolu önünde kartopu oynayarak girdi. Çocuklar karakolun avlusundaki polislere kartopu attı, polis ise karşılık verip oyun isteklerini geri çevirmedi. Daha sonra zırhlı polis aracından inen polisler de kartopu savaşında dahil oldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİİRT