Siirt'te çocuklar kartoplarını karakola attı, polisler karşılık verince renkli görüntüler oluştu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kar yağışı altında çocuklar, polis karakolu önünde kartopu oynayarak yeni yıla neşeli bir başlangıç yaptı. Oyun sırasında polisler de çocukların eğlencesine katıldı, keyifli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Siirt geneli günlerdir kar etkisi devam ediyor. Kurtalan ilçesinde ise dün gece saatlerinde çocuklar yeni yıla polis karakolu önünde kartopu oynayarak girdi. Çocuklar karakolun avlusundaki polislere kartopu attı, polis ise karşılık verip oyun isteklerini geri çevirmedi. Daha sonra zırhlı polis aracından inen polisler de kartopu savaşında dahil oldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİİRT

