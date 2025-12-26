Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar etkinlikte bir araya geldi

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar bir araya gelerek kaynaşma faaliyetinde bulundu.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komitesinde düzenlenen program, bir restoranda gerçekleştir. Davetliler ve çocuk üyeler, burada kaynaşma faaliyetinde bulunarak kısa süreliğine de olsa dijital materyallerden uzaklaşarak birlikte zaman geçirdi.

Çocuk Gelişimci ve Çocuk Hakları Yetişkin Koordinatörü Kader Sonakalan, Çocuk Hakları Komite üyeleriyle bir araya gelmelerinin amacı çocukların biraz kaynaşması ve tanışması olduğunu söyledi. Sonaklan, "Şu an aramızda hem yeni üyelerimiz bulunuyor hem de uzun süredir üyeliği olan çocuklarımız var. Amacımız onların biraz kaynaşması, hem de dijital dünyada çocuk sözleşmesi kapsamında çocukları biraz dijital ortamdan uzaklaştırmak, biraz konuşmalarını, oyunlar oynamalarına beraber biraz vakit geçirmelerini amaçladık" dedi.

Çocuklar ilk geldiklerinde ellerinde telefon olduğu, kendi akranlarını gördüklerinde bu alandan uzaklaşmış olduklarını belirten Sonaklan, "Çocuklara telefonu bırakın demek değil, aslında biraz alan oluşturup çocukları zaten yönlendirmeden o alanlara yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Şu an etkinlikte 25 çocuğumuz bulunuyor. Siirt ilinde Çocuk Hakları Komitesinde 410 çocuk bulunuyor. Siirt olarak komitemiz iki yıldır aktif bir şekilde devam ediyor. İki yıldır genel olarak akrandan akrana eğitim modelleri ile çocuk haklarına üye çocuklarımız, ilkokul ve ortaokula eğitim düzenliyor. Bizde yetişkin koordinatörler olarak liselere hem mahremiyet eğitimi, hem de çocuk hakları alanında eğitim düzenliyoruz. Eğitim sonunda da üyeliklerini gerçekleştirmek isteyen çocukların üyeliklerini gerçekleştiriyoruz" diye onuştu.

Etkinliğe katılan Asel Barlık (9), çocuk haklarında çok güzel şeyler yaptıklarını kaydederek, "Beraber geziyoruz, beraber oyunları oynuyoruz. Bugün oyun oynadık, çok eğlendik ve bugün sosyal dayanışmayı artırmak için de beraber bir araya geldik. Bugün bence çok güzel geçti. Ayrıca beraber yemek yedik. Bugün çok mutluydum, çok güzeldi. Her zaman telefon tablet olmaz. En az 30 dakika kitap okumak gerekiyor. Oyun oynamayı da ihmal etmemeliyiz. Haklarımıza kendimiz sahip çıkmalıyız. Bu kurum bu konuda çok önemli bir kurum. Farklı projeler yapıyoruz" şeklinde konuştu. - SİİRT