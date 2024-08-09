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Siirt'te çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

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Siirt'te çiftçilere Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibe ile üzüm sıkma makinası dağıtıldı. Üzüm sıkmayı daha hijyenik şartlarda yaparak daha kaliteli ürün elde etmeyi sağlayan makineler 66 çiftçiye Siirt Tarım Müzesinde yapılan program ile dağıtıldı.

Siirt'te çiftçilere Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yüzde 50 hibe ile üzüm sıkma makinası dağıtıldı.

Siirt Tarım Müzesi'nde düzenlenen programda, 66 çiftçiye üzüm sıkmayı daha hijyenik şartlarda yaparak daha kaliteli ürün elde etmeyi sağlayan makineler dağıtıldı. Bu proje ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Siirt'te son 3 yılda teşvikler 14 milyon TL'yi aştı. Programın açılış konuşmasını yapan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Bugün 66 tane ve 2 milyona mal olan üzüm sıkma makinelerimizi dağıtacağız. Bugün Siirt'imizde yaklaşık 15 bin ton üzüm üretimi yapılıyor. Bu üretimle biz Türkiye sıralamasında 28. durumdayız. Bizim arzumuz, hedefimiz inşallah ilk 20'ye girebilmektir. 2 milyon tutarında 66 adet üzüm sıkma makinesi dağıtıyoruz ancak bu yıl içinde tekrar yeniden bir çalışmamız olacak. Bu çalışmada 3 milyonluk bir bütçe ve bununla inşallah 100'e tamamlarız diye umut ediyoruz. Bunun yanında 30 tane pülverizatör ve 30 tane de budama makinası dağıtımını da bu yıl içerisinde hedefliyoruz. 2024 yılında üzüm sıkma makinesini bizden talep eden herkese, bütün üreticilerimize de inşallah vereceğiz" dedi.

Üzüm sıkma makinesi alan çiftçi Nizamettin Çiçek, "Valimize, vekilimize, il müdürümüze, ilçe müdürümüze, herkese teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bize bu katkıdan dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Üzüm sıkma makinesini bize teslim ettiler. Bu üzüm sıkma makinesi ile 3 günde yapacağımız işi 6-7 saatte bitireceğiz. Eskiden bu makine olmadan ayakla sıktığımız için hem hijyen hem de yorucu oluyordu. Bu makineler ile sıkmak daha kolay ve rahat olur. Allah devletimize zeval vermesin, herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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