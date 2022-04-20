Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı

İhlas Haber Ajansı - Selami Deniz - Yerel
 - Güncelleme:

Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin ikazlarının ardından Siirt'te, Mısır ve Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te araç ve balkonlar tozla kaplandı

SİİRT - Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin ikazlarının ardından Siirt'te, Mısır ve Suriye üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Siirt'te dünden beri etkili olan toz taşımı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken uzmanlar, toz bulutlarının kenti yarın terk etmesini beklediklerini belirtti. Uzmanlar, bu tarz durumlarda bilhassa astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı ve kalp hastalığı olan bireylerin önümüzdeki birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaması gerektiğinin altını çizdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Yerel

Meteoroloji, Tragger, Mısır, Siirt, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title