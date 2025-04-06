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Siirt'te Amatör Maç Sonrası Kavga

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde oynanan Kurtalanspor ile Hakkari Zap Spor maçı sonrası futbolcular arasında başlayan tartışma, taraftarların da müdahil olmasıyla büyüdü ve arbede yaşandı. Olaylara emniyet güçleri müdahale etti.

- Siirt'te amatör maç sonrası saha karıştı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde oynanan Kurtalanspor ile Hakkari Zap Spor maçının ardından iki takımın futbolcuları arasında kavga çıktı.

Bölgesel Amatör 1. Grup karşılaşmasında Kurtalanspor ile Hakkari Zap Spor karşı karşıya geldi. Kurtalan Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Kurtalanspor, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Galibiyetin ardından sahada gergin anlar yaşadı. Maçın son düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraftarların da sahaya inmesiyle olaylar kontrolden çıktı. Hem Hakkari Zap Spor hem de Kurtalanspor taraftarları arasında arbede yaşandı. Emniyet güçlerinin müdahale etmesiyle olaylar güçlükle son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Yerel
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