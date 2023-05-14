Siirt'te 90 yaşındaki Şükrü amca sandık başına gitti

Siirt'te ayakta durmakta zorluk çeken 90 yaşındaki Mehmet Şükrü Altunkum, oğlunun yardımıyla gittiği okulda oy kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde olduğu gibi Siirt'te de saat 08.00 itibarıyla başladı. Siirt merkezde ikamet eden 90 yaşındaki Mehmet Şükrü Altunkum, yürümekte zorlandığı için bastonu ile oğlunun yardımıyla gittiği okulda oy kullandı. - SİİRT