Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 101'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde başlayan törende Vali Kemal Kızılkaya, Atatürk büstüne valilik çelengini sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Kutlama çerçevesinde Siirt Valisi Kemal Kızılkaya valilik binasında protokolün tebriklerini kabul etti. Tebriklerin kabulü sonrası Şehitlik Anıtında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının da okunduğu Zafer Bayramı etkinlikleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen tekvando ve folklor gösterisi ile tören geçişi son buldu. - SİİRT