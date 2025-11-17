Siirt'te 26. Ulusal Çocuk Forumu Gerçekleştirildi

Siirt'te 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında "26. Ulusal Çocuk Forumu" gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleşen foruma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Vali Kemal Kızılkaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sabri Sidar İl Jandarma Komutanı Uğur Özmen, kurum müdürleri, amirleri ve çocuklar katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, yaptığı konuşmada, 26. Ulusal Çocuk Formu Güneydoğu Anadolu buluşmasını Siirt'te yaptıklarını, bölgesel toplantıların finalini ise gelen fikirlerin hepsini süzerek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da aktarılacağını belirtti. Yenigün, "Bugün burada çocuk katılımı güçlendirmeyi, çocukların sesini daha gür duyurmaya, çocukların hem gerçek, hem de dijital dünyada haklarını korumaya yönelik yeni bir adım atmak üzere bir aradayız. Günümüz dünyasında çocuklarımız sadece okullarda, parklarda, sokaklarda değil, aynı zamanda ekranların, oyunların, uygulamaların ve sosyal medya platformlarının içinde de sosyalleşiyorlar" dedi.

"Artık çocukların yalnızca korunması değil, aktif dijital vatandaş olarak da güçlendirilmesi de önemli"

Dijital dünyanın çocukların arkadaşlık kurduğu, öğrendiği, eğlendiği, düşündüğü ve fikirlerini paylaştığı yeni bir yaşam alanına dönüştüğünü aktaran Yenigün, "Çocukların dijital ortamlarda haklarını korumak hepimizin ortak görevi haline geliyor. Unutmamalıyız ki, çocukların çocuk hakları dijital ortamda aynen geçerli olmalıdır. Artık yeni bir çağdayız. Buna hepimiz dijital çağ diyoruz. Artık çocukların yalnızca korunması değil, aktif dijital vatandaş olarak da güçlendirilmesi de önemli. Bizler de Aile ve Hizmetler Bakanlığı olarak çocukların dijital dünyada daha güvenli, daha güçlü ve daha bilinçli varlı göstermeleri için mevzuat, politika farkındalık çalışmalarıyla bu süreci desteklemeye devam ediyoruz. 26. Ulusal Çocuk Forumunun dijital dünyada çocuk haklarının korunması ve güçlendirilmesi yolunda yeni ufuklar açmasını diliyor, bu anlamlı buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Vali Kemal Kızılkaya ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda ve UNICEF'in değerli katkılarıyla 2000 yılından bu yana gelenek haline gelen Ulusal Çocuk Forumlarının bir yenisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen bu forumların Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer alan çocukların katılım hakkını hayata geçirmenin en güçlü araçlarından birisi olduğunu kaydeden Vali Kızılkaya, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları" teması ise bu yıl hepimizi yakından ilgilendiren son derece önemli bir konuyu gündeme taşımaktadır. Evet, dijitalleşme hayatımızın her alanında olduğu gibi çocuklarımız için de büyük fırsatlar ve bazı riskler barındırmaktadır. Artık çocuklarımız sadece sokakta değil, sanal dünyada da büyüyor; arkadaşlıklarını, oyunlarını, öğrenme süreçlerini dijital ortamlarla iç içe sürdürüyorlar" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sabri Sidar da programın ülkenin 7 bölgesinde eş zamanlı olarak hayata geçirildiğini, Siirt'in de bu ulusal buluşmalardan birine ev sahipliği yaptığını anlatarak, "Burada bir araya gelişimizin temel amacı çocuklarımızın dijital dünyayı güvenli, bilinçli ve donanımlı bir şekilde keşfetmelerini sağlamak, dijitalleşmenin sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanmalarını desteklemek ve karşılaşabilecekleri risklere karşı onları daha güçlü bireyler olarak yetiştirmektir" dedi. - SİİRT