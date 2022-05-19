Mardin'de 19 Mayıs coşkusu - Haberler

Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Gençler ve çocukların hazırladıkları gösteriler, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103'üncü yılında, tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de 19 Mayıs coşkusu yaşandı. 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, öğrencilerin gösterileri ile başladı. Öğrencilerin gösterileri, büyük beğeni topladı. Kutlamalar, bayrak koşusunda dereceye giren öğrencilere madalya takdimi ile son buldu. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel