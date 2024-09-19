Siirt'te Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisince 'Gazilik' unvanı verilmesi ile ilan edilen Gaziler Günü Siirt'te de törenlerle kutlandı.

Tören, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen 'Kahramanlarla Yürüyoruz' temalı Güres Caddesinde gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından şehit ve gazilerin anısına saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Gaziler ve valilik adına İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Kıdemli Albay Seydi Salman tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Gaziler günü kutlama programı çerçevesinde Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve beraberindeki il protokolü daha sonra Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyon Başkanlığını ziyaret etti.

Gaziler günü programına; Vali Dr. Kemal Kızılkaya, il protokolü, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit ve gazi ailelerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi. - SİİRT