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Siirt'te Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Siirt'te Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı verilmesiyle ilan edilen Gaziler Günü, Siirt'te düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 'Kahramanlarla Yürüyoruz' temalı yürüyüş ile başlayan tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın da katıldığı programda, gazilerin anısı için konuşmalar yapıldı ve etkinlik hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisince 'Gazilik' unvanı verilmesi ile ilan edilen Gaziler Günü Siirt'te de törenlerle kutlandı.

Tören, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen 'Kahramanlarla Yürüyoruz' temalı Güres Caddesinde gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından şehit ve gazilerin anısına saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Gaziler ve valilik adına İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Kıdemli Albay Seydi Salman tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Gaziler günü kutlama programı çerçevesinde Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve beraberindeki il protokolü daha sonra Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyon Başkanlığını ziyaret etti.

Gaziler günü programına; Vali Dr. Kemal Kızılkaya, il protokolü, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit ve gazi ailelerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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