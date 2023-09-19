Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisince 'Gazilik' unvanı verilmesi ilan edilen Gaziler Günü Siirt'te de törenlerle kutlandı.

Gaziler Günü nedeniyle Siirt Valiliğince hazırlanan anma programı çerçevesinde; ilk tören Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstü önünde yapıldı. Tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şehit ve gazilerin anısına saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Gaziler ve valilik adına İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Albay Seydi Salman ve valilik adına Gazi Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Gazel Gözde Güzeltaş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Gaziler Günü kutlama programı çerçevesinde Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve beraberindeki il protokolü daha sonra Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyon Başkanlığını ziyaret etti. Federasyon Başkanı Baki Olgaç'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kızılkaya, federasyon yetkilileri ve gazilerle bir süre sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Gaziler Gününü kutlayan Vali Kızılkaya, "Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetlerdir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır. Yanlarında olmaya devam edecektir" dedi. - SİİRT