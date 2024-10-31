Siirt'te 17 Yaşındaki Elif Kırmızızambak, 3,5 Ayda Hafızlığı Tamamladı

Siirt'te 17 yaşındaki Elif Kırmızızambak, 3,5 ayda hafızlık eğitimini tamamladı.

Hafızlık eğitimini kısa sürede tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kırmızızambak, "Bu süreçte azimle her gün bıkmadan derslerimi verdim. Hafızlık eğitimimi bitirdiğim için Rabbime şükrediyorum. Destekleri için kurs yöneticisi Esma Turay ve ders hocam Zeynep Sağman'a teşekkür ederim" dedi.

Kur'an Kursu öğreticisi Zeynep Sağman, öğrencisinin her gün erken saatlerde ders verip hemen yeni çalışmalara başladığını belirtti. Kırmızızambak'ın çiğ sayfalarını yirmi dakikada tamamladığını ve tüm derslerinin tekrarını her gün düzenli olarak yaptığını söyleyen Sağman, "Bu kadar kısa sürede hafız olmasını görmek beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Törende Elif Kırmızızambak'a hediye takdim eden İl Müftüsü Şakir Pinal, öğrenciyi tebrik ederek, "Azim ve gayretle her şeyin başarılabileceğini unutmamak gerekir. Böyle örnek öğrencilerimizin diğerlerine de ilham vereceğine inanıyorum. Onları yetiştiren hocalara teşekkür ederim" diye konuştu.

Törene İl Müftü Yardımcısı Ayser Şenyiğit ile Kur'an kursu yöneticileri ve öğreticileri de katıldı. - SİİRT