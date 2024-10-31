Üye Girişi
Haberler

Siirt'te 17 Yaşındaki Elif Kırmızızambak, 3,5 Ayda Hafızlığı Tamamladı

Siirt'te 17 Yaşındaki Elif Kırmızızambak, 3,5 Ayda Hafızlığı Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki Elif Kırmızızambak, Siirt'te 3,5 aylık hafızlık eğitimini başarıyla tamamladı. Eğitim süresince azimle çalışan Elif, öğretmenleri tarafından takdirle karşılandı.

Siirt'te 17 yaşındaki Elif Kırmızızambak, 3,5 ayda hafızlık eğitimini tamamladı.

Hafızlık eğitimini kısa sürede tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kırmızızambak, "Bu süreçte azimle her gün bıkmadan derslerimi verdim. Hafızlık eğitimimi bitirdiğim için Rabbime şükrediyorum. Destekleri için kurs yöneticisi Esma Turay ve ders hocam Zeynep Sağman'a teşekkür ederim" dedi.

Kur'an Kursu öğreticisi Zeynep Sağman, öğrencisinin her gün erken saatlerde ders verip hemen yeni çalışmalara başladığını belirtti. Kırmızızambak'ın çiğ sayfalarını yirmi dakikada tamamladığını ve tüm derslerinin tekrarını her gün düzenli olarak yaptığını söyleyen Sağman, "Bu kadar kısa sürede hafız olmasını görmek beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Törende Elif Kırmızızambak'a hediye takdim eden İl Müftüsü Şakir Pinal, öğrenciyi tebrik ederek, "Azim ve gayretle her şeyin başarılabileceğini unutmamak gerekir. Böyle örnek öğrencilerimizin diğerlerine de ilham vereceğine inanıyorum. Onları yetiştiren hocalara teşekkür ederim" diye konuştu.

Törene İl Müftü Yardımcısı Ayser Şenyiğit ile Kur'an kursu yöneticileri ve öğreticileri de katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Eğitim Yerel Yaşam siirt

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı an

 Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polisler tarafından engellendi

CHP lideri Özel'in de içinde bulunduğu otobüs polisler tarafından engellendi

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat
Çalışma süreleri kısalıyor mu? Bakan Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu

Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim? EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.