Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Siirt'te ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kutlama programı kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutularak hatim duası yapıldı.

Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, 15 Temmuz'un önemine dikkat çekerek, hain darbe kalkışmasının asla unutulmaması gerektiğini söyledi. Pinal, canlarını feda etmekten çekinmeyen bu milletin darbecilerin tank ve toplarına karşı büyük bir kahramanlık gösterdiğini belirterek, kent genelinde ise bin 111 hatim okunduğunu ifade etti.

Hacı Fethi Serin Camisinde okunan mevlit programına; Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt AK Parti Milletvekilli Mervan Gül, il protokolü, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT