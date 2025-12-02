Haberler

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü'nde Özel Bireylerle Kurabiye Etkinliği

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü, Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bireyleri davet ederek birlikte kurabiye yapma etkinliği düzenledi. Özel bireyler, mutfakta kurabiye hazırlayarak keyifli anlar yaşadı ve farkındalık oluşturan atölye çalışmalarıyla yeteneklerini sergiledi.

Siirt Olgunlaşma Enstitüsüne davet edilen özel bireyler, mutfağa girerek yaptıkları kurabiyelerle ağızları tatlandırdı.

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü, "Engelleri Aşıyoruz, Mutluluğu Paylaşıyoruz" sloganıyla özel bireyleri ağırladı. Enstitüde, özel bireyler kendi açtığı, pişirdiği kurabiyeler yaptı. Özel bireyler, farkındalık oluşturan atölye ve kilim atölyesinde dokuma işleri gerçekleştirdi.

Siirt Olgunlaşma Entitüsü Müdürü Elif Bobuş, Dünya Engelliler Gününde farkındalık etkinliği oluşturarak kuruma özel eğitim okulundaki çok özel bireyleri davet ettiklerini söyledi. Enstitü olarak her bireyin yeteneğinin, özelliğinin ve göstermiş olduğu değerin farkında olduklarını belirten Bobuş, "Bu farkındalıkla beraber onlarla kurabiye etkinliği hazırlamak istedik. Güçlerimizi birleştirdik. Birlikte çok daha güzel işler yapabileceğimizi ifade etmek istedik ve onlarla beraber azı oluşturduk. Mutfak atölyemizde kurabiye hazırladık. Kurabiyenin üzerine şekillendirmeler yaparak onların iş duygularını dışa vurmalarını sağlamaya çalıştık" dedi.

Özel bireylerden Nurcan Bulut (21), atölyede kurabiye yaptıklarını kaydederek, "Her şey yaptık. Mutlu oldum. Şimdi kurabiyemizi yiyeceğiz" diye konuştu.

Yusuf Bulut (20) ise kurabiye ve halı yaptıklarını ifade ederek, "Mutlu oldum ve beğendim. Onlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Muhammed Çelik (13) de "Kurabiye yaptık çok güzeldi, leziz olmuştu. Hepsini yedim elimize sağlık" ifadelerinde bulundu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
