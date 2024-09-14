Siirt'te 14 Eylül Şeref Günü Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Siirt'e gelişi olan 14 Eylül Siirt'in şeref günü törenle kutlandı.

14 Eylül Siirt şeref günü kutlama töreni, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından şeref defteri imzalandı. Daha sonra törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Törende konuşma yapan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "O gün Siirtliler Atatürk'ü büyük bir sevgi ve onur içinde karşılamışlardır. Dün olduğu gibi bugün de yarın da vatanımızın bekası söz konusu olduğunda kadirşinas, Siirt halkı hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Bu anlamlı ziyaret hem ilimizin tarihine hem de cumhuriyetimizin temel taşlarına olan bağlılığını pekiştirmiştir. Başta zatı aileleri olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Kutlama törenine; Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ün yanı sıra il protokolü, askeri ve mülki erkan, kurum müdürleri, siyasi parti, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT