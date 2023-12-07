Siirt Halk Eğitim Merkezi'nde Masörlük Kursu Başladı

Siirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen masörlük kursunda usta öğretici fizyoterapist tarafından eğitim verilmeye başlandı.

6 ay boyunca hafta sonları toplam 249 saat sürecek olan kurs sonunda alınacak sertifika ile kursiyerler meslek sahibi olabilecek. Fizyoterapist Mehmet Halil Akdoğan, "12 adet kursiyerimiz bulunmaktadır. Buradaki amacımız masajın nasıl yapıldığını ve tekniklerini öğrenmektir. Sıvazlama, yoğurma, darbeleme ve titreşim gibi bu tarz teknikleri doğru bir şekilde uygulama becerisini kazandırmaktır. 249 saatten oluşacak ve 6 ay boyunca hafta sonları olacaktır. Bu süreçte klasik mesaj tekniklerini öğreteceğiz. Bunun öncesinde insan vücudunu, anatomi ve fizyolojisini tanıyacağız. Kemik ve kasların yapı ve işlemlerini göreceğiz. Vücut sistemlerimizin işleyişini öğreneceğiz. Kursumuza katılan kursiyerler, sertifika aldıktan sonra bu beceriyi hem kazanmış olacaklar hem de ilerleyen dönemlerde mesleki hayatlarına katkı sağlayacaklar" dedi.

Masörlük kursuna bayanlardan da çok fazla talep olduğunu belirten Siirt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bayram Elçi, "Açtığımız kurs şuanda erkek kursiyerlere yöneliktir. Bayan kursiyerlerimizden de yoğun bir talep ile karşı karşıyayız. İlerleyen dönemlerde masaj uygulamaları kursunu bayan kursiyerlerine de açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. - SİİRT