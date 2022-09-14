Siirt haberleri | '14 Eylül Siirt' in Şeref Günü' düzenlenen törenle kutlandı

Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı iken, Siirt'te teşrifleri nedeniyle, "14 Eylül Siirt' in Şeref günü" düzenlenen törenle kutlandı.

"14 Eylül Siirt Şeref Günü" kutlama törenleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunumuyla, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu tarafından Şeref defterini imzalamasıyla başladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti: "Birçok Medeniyete ev sahipliği yapmış, hoşgörü ve sevginin, barış ve kardeşlikle yoğrulduğu, içinde farklı kültürlerin bin yıldır huzur ve güven ikliminde bir arada yaşadığı kadim şehrimiz Siirt'te teşriflerinizin 106'ncı yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. Yüreği vatan ve millet sevgisi ile dolu Siirt halkı, Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyeti sevgi gösterileriyle karşılamış ve 'Milli Mücadele yolunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını' ifade etmişlerdir. Zat-i alinizin önderliğinde kahraman milletimizin istiklal mücadelesi zaferle sonuçlanmış, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurularak bu zafer taçlandırılmıştır. Bugün bizlere ve gelecek nesillere düşen görev, canları pahasına bu mukaddes toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onun silah arkadaşlarını, istiklal savaşımızın tüm kahramanlarını ve bu toprakları bize vatan kılan, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı. - SİİRT