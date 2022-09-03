Siirt haberi | Siirt'te yaşlı ve engelliler için 'Vefa Projesi' başlatıldı

Siirt haberleri... Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatları doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlar için 'Vefa Projesi' başlatıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatları doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlar için 'Vefa Projesi' başlatıldı.

Kentteki ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, yakacak ve nakdi yardımlarını sürdüren Siirt SYDV Müdürlüğü, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına da katkı sağlamayı sürdürüyor. Kent merkezinde yaşayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç 33 vatandaşa evde bakım hizmeti sunan SYDV çalışanları kent merkezinde hane ziyaretleri gerçekleştirerek, vatandaşların temizlik, bakım ve günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ekiplere eşlik ederek ailelerin sorun ve taleplerini dinleyen SYDV Müdürü Aydın Şakar, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hizmet sunmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Proje ile yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine temizlik ve bakım hizmetlerinin yanı sıra temel ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendiği belirtildi. - SİİRT