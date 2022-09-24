Siirt haberi | Siirt'te trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 21 bin 268 oldu

Siirt haberlerine göre Siirt'te trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibariyle 21 bin 268 oldu.

Siirt'te trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibariyle 21 bin 268 oldu.

TUİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Siirt'te trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 21 bin 268, Batman'da 48 bin 713, Mardin'de 81 bin 813, Şırnak'ta 29 bin 901 oldu. Ağustos ayında 111 bin 759 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,1'ini otomobil, yüzde 36,8'ini motosiklet, yüzde 11,1'ini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde 804 bin 993 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 1,9 azalarak 804 bin 993 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,6 azalarak 24 bin 479 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 780 bin 514 adet artış gerçekleşti. - SİİRT