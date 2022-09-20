Siirt haber | Siirt'te uyuşturucu yuvaları olan metruk binalar yıkılıyor

Siirt haberi... Siirt'te güvenliği tehdit eden, görüntü kirliliği ve çevrede tehlike arz eden metruk binalar, Siirt Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından bir bir yıkılıyor.

Siirt'te güvenliği tehdit eden, görüntü kirliliği ve çevrede tehlike arz eden metruk binalar, Siirt Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından bir bir yıkılıyor.

Siirt Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü denetiminde ve zabıtanın güvenlik önemleri almasıyla gerçekleştirilen yıkım öncesinde, gerekli prosedürler tamamlanıyor ve yıkım gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar toplam 75 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatlarıyla kentte tehlike arz eden tüm metruk binaların yıkılacağını ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada ise, "Metruk yapılar terk edilmiş olması nedeniyle uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline geliyor. Bu tip yapılar, yapı sahibi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Bu durum vatandaşların şikayetlerine neden oluyor. Vatandaşların güvenliği için bizler de gerekli prosedürü tamamladıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz" denildi.

Güvenlik tedbirleri altında yıkılan yapılar mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran mahalle sakinleri metruk binaların yıkılmasıyla hem çirkin görüntünün ortadan kalktığını hem de mahallenin daha güvenli hale geldiğini dile getirdi. - SİİRT