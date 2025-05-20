Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Kan Bağışında Bulundu
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, hakim ve savcılarla birlikte Türk Kızılay Siirt Şubesi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyasına katılarak 32. kez kan bağışında bulundu. Kampanya Siirt Adliyesinde gerçekleşti.
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, beraberindeki hakim ve savcılarla kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay Siirt Şubesi tarafından hayata geçirilen kan bağışı kampanyası çerçevesinde Siirt Adliyesinde kan bağışı standı oluşturuldu. Kan bağışı kampanyasında Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca öncülüğünde başkan, hakim, savcı ve personel katılım sağladı. Kan bağışı nedeniyle gümüş madalya ve beratı bulunan Başsavcı Sarıca 32'inci kez kan bağışında bulundu. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel