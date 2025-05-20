Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Kan Bağışında Bulundu

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, beraberindeki hakim ve savcılarla kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Siirt Şubesi tarafından hayata geçirilen kan bağışı kampanyası çerçevesinde Siirt Adliyesinde kan bağışı standı oluşturuldu. Kan bağışı kampanyasında Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca öncülüğünde başkan, hakim, savcı ve personel katılım sağladı. Kan bağışı nedeniyle gümüş madalya ve beratı bulunan Başsavcı Sarıca 32'inci kez kan bağışında bulundu. - SİİRT