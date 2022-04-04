Siirt Belediyesi 223 aileye et yardımında bulundu

SİİRT (İHA) - Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sosyal yardım faaliyetleri dahilinde dezavantajlı ailelere yardım dağıtmaya devam ediyor.

Siirt Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere rutin olarak sürdürdüğü sıcak yemek, gıda paketi dağıtımının yanı sıra 223 aileye et dağıtımı gerçekleştirdi. Siirt Belediyesince hazırlanan et paketleri belediye görevlileri tarafından 223 ihtiyaç sahibi ailenin evlerine ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerinin bundan sonraki dönemde de artarak devam edeceği belirtildi.

Yardım alan aileler de belediye çalışanlarına teşekkür etti. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Yerel