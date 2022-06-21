Şiir yarışmasına katılan şair ve ozanlar Büyük Taarruzun yaşandığı yerleri gezdi Büyük Taarruz'un 100.yılında düzenlenen "Ahde Vefa" şiir yarışmasına katılan şair ve ozanlar Afyonkarahisar'da savaşın yaşandığı bölgeleri gezdi. Büyük Taarruz'un 100.yılında düzenlenen "Ahde Vefa" şiir yarışmasına katılan şair ve ozanlar Afyonkarahisar'da savaşın yaşandığı bölgeleri gezdi. Doğa Koruma Ve Milli Parklar 5. Bölge Afyonkarahisar Müdürlüğü görevlilerinin de eşlik ettiği gezide yarışmaya katılan şair ve ozanlar Kocatepe, Büyük Taarruz Şehitliği, Şuhut Atatürk Evi ve İstiklal Tanıtım Merkezini ziyaret etti. Ziyaretçiler Büyük Taarruzun yaşandığı bölgelerin manevi atmosferi karşısında zaman zaman duygusal anlar yaşadı. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Doğa Koruma ve Milli Parklar Karahisar Yerel Haberler

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