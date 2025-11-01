Sigarayı Bıraktı, Motosiklettiyle Umreye Gitti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan motosikletçi İbrahim Değerli, sigarayı bıraktıktan sonra biriktirdiği para ile motosiklet yolculuklarına başladı. 15 yılda birçok farklı ülkeyi gezerek yaklaşık 250 bin kilometre yol kat eden Değerli, bu kez arkadaşıyla birlikte çıktığı yolculukta umre görevini motosikletiyle yerine getirdi.

Adapazarı ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki İbrahim Değerli, eşinin de desteğiyle 15 yıl önce sigarayı bıraktı. Sigaraya harcadığı paraları biriktirmeye başlayan ve motosikletiyle gezme kararı alan Değerli, birçok farklı ülke gezerek yaklaşık 250 bin kilometre yol kat etti. Sigaraya harcadığı parayı biriktirerek motosikletle dünyayı gezme hayalini gerçekleştiren Değerli'nin, son yolculuğu ise kutsal topraklar oldu. Daha önce birlikte Orta Asya turuna çıktığı arkadaşı Osman Bilen ile umre için yola çıkan Değerli, bu anlamlı yolculuğu da motosikletiyle gerçekleştirdi. Motosikletleriyle İran, Irak ve Kuveyt rotasını izleyerek Suudi Arabistan'a ulaşan iki arkadaş, 1 ay süren bu manevi yolculuklarını anlattı.

"Motosiklet serüvenim sigarayı bırakmamla başladı"

Sigarayı bırakmasının ardından motosiklet tutkusunun nasıl başladığını ve onu kutsal topraklara kadar götüren yolculuğun hikayesini anlatan İbrahim Değerli, "Motosiklet serüvenim, yaklaşık 15 sene önce sigarayı bırakarak başladı. Sigarayı bıraktım, biriktirdiğim parayla yavaş yavaş gezmeye başladım. Önce ülke içi daha sonrasında yurt dışına çıkmaya başladım. İlk seyahatimde yaklaşık 15 bin kilometre yol yaptıktan sonra bunu her geçen yıl arttırdım. Orta Asya'yı tamamen dolaştım. Son olarak ise bu turu arkadaşım Osman ile birlikte tamamladık. Buradan İran, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan'a giderek umre görevimi yerine getirdik. Tarihi yerleri gezdik, güzel bi deneyim oldu bizim için. Bu turda ise yaklaşık 12 bin 500 kilometre yol yaptık. Yaklaşık 1 ay sürdü, bu süre zarfında umre görevimizi yerine getirip dini ve tarihi yerleri gezdik. Çok fazla zorlandığımız biran olmadı çok şükür. İran sınırında bir sıkıntı olmadı ama Irak ve diğer ülkelerde biraz sıkıntı yaşadık. Bunlar bu yolculukta bizim için basit sıkıntılardı tabi. Rabbim kolaylık verdi geçtik hepsini ve yolculuğumuzu tamamladık" dedi.

"Hayallerin ertelenmemesi lazım"

Yıllardır motosiklet tutkusuyla farklı coğrafyaları keşfeden Değerli, yeni rotalar planladığını ve hayallerin ertelenmeden yola çıkılması gerektiğini belirterek, "Motosiklet yolculuğum toplamda 200 bin kilometreyi geçti 250 bin kilometreye dayandı. 5 veya 6'ncı motosikletim bu. Daha sonraki planlarım inşallah İran üzerinden Afganistan, Pakistan ve Hindistan rotasından Nepal'e çıkmak. Orada ortalama 5 bin 400 metre yükseklikte motosikletlilerin geçtiği bir geçit var oraya gitmeyi planlıyorum. Bu tür hayali olan insanlara önerim, boşa para harcamaktansa benim gibi gezsinler. Sigaraya verecekleri parayı biriktirip kendileri için birçok farklı şey yapabilirler. Hayallerin ertelenmemesi lazım" şeklinde konuştu.

"Zor bir yolculuktu ama her anı unutulmazdı"

İbrahim Değerli'nin yol arkadaşı Osman Bilen ise kutsal topraklara uzanan bu özel yolculuğun kendisi için anlamını ve yaşadıkları deneyimi, "Benim de motosiklet serüvenim çok küçük yaşlarda başladı. 2010 yılında ilk büyük motosikletimi aldıktan sonra memleketimizin birçok şehrini gezdim daha sonrasında yurt dışı yolculuklarına başladım. Bu kez arkadaşım İbrahim, umre görevimizi yerine getirelim dedi. Irak üzerinden Basra rotasından motosikletler ile ilk giden de biziz. 1 ay kadar bir zaman ayırdık oraya. Yolculuğumuz sabah namazı ile başlayıp hava kararana kadar devam ediyordu. Yolculuğumuz gayet güzel oldu, zaten o kutsal toprakları gördük inşallah herkese de nasip olur. Biz aslında gitmeden dua ettik, 'Allah'ım bu yolculuk ne kadar meşakkatli olursa o kadar güzel olur' diye. Duamız kabul oldu meşakkatli bir yolculukta oldu. Yolculuk esnasında insanların ilgi ve alakası çok fazlaydı, en unutulmaz anlar benim için o insanlar oldu. Türkiye'den geldiğimizi duyunca fotoğraf çektirmek için durduruyor, evlerine davet ediyorlardı. Ne kadar zor bir yolculuk olsa da kutsal toprakları görmenin ayrı bir güzelliği var. İnşallah tekrardan nasip olur. İnsanlar hayallerini ertelemesinler. Biz bu yolculuğumuzu koruyucu ekipmanlarımız ile tamamladık. Bizim gibi motosiklet sevdalıları ekipmanları eksiksiz yola çıksınlar. Koruyucu ekipmansız şekilde mümkünatı varsa hiçbir şekilde yola çıkmasınlar" sözleri ile anlattı. - SAKARYA