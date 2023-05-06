Şifalı otlar tezgâhlardaki yerini aldı

Dağların yüksek kesimlerinde ve yaylarda büyük meşakkatlerle toplanan ve Van'ın tescilli ürünü olan otlu peynirinin içine katılan şifalı otlar, bu sene kar yağışlarındaki azalış ve sıcak havadan dolayı erkenden tezgahlardaki yerini aldı.

Dağların yüksek kesimlerinde ve yaylarda büyük meşakkatlerle toplanan ve Van'ın tescilli ürünü olan otlu peynirinin içine katılan şifalı otlar, bu sene kar yağışlarındaki azalış ve sıcak havadan dolayı erkenden tezgahlardaki yerini aldı.

İlde ekonomik getirisi olan ve binlerce aileye ek gelir sağlayan şifalı otlar, kent merkezindeki seyyar satıcılar ve manavlar tarafından halka ulaştırılıyor.

25 yıldır şifalı otları toplayıcılardan alıp halka ulaştıran Mustafa Girgin isimli vatandaş, Van otlu peynirinde kullanılan otların şifalı olduğunu belirterek, "Çiriş, ıspanak gibi böreği yapılır, bulgur pilavı ve çorbalarda kullanılıyor. Mende, peynirde kullanılıp, haşlanarak da tüketilebilir. Ayrıca turşusu da yapılıyor. Kenger, peynirde kullanılır ve turşusu yapılır. Bu otlar Van otlu peynirinde kullanılıyor. Yine 'Siyabu otunun da turşusu, yemeği ve kavurması yapılıyor. Siyabu tam bir mide dostudur ve şekeri olanlar tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. Heliz, peynirde ve keledoş yemeğinde kullanılır ve turşusu da yapılır. Loş otu da hem sarma hem de ıspanak şeklinde yapılır" dedi.

Dağlarda toplanan otların da fiyatlarının arttığına dikkat çeken Girgin, "Bu otlar kar suyu ile besleniyorlar. Malum bu sene kar yağışı az olduğu için otlar azaldı. Her yıl haziran ayının 15'ine kadar süren bu otlar, bu sene yağışların azlığından dolayı mayıs ortalarında bitecek. Bunun yanında geçen sene 15 TL'den sattığımız bu otlar, bu sene 25 TL'den satılıyor" ifadelerini kullandı. - VAN