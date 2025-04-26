Şiddetli Yağmur ve Fırtına Tarihi Çınar Ağacını Kırdı
Osmaniye'de meydana gelen şiddetli yağmur ve fırtına, 150 yıllık tarihi çınar ağacını gövdesinden kırarak elektrik tellerinin üzerine devirdi. Bölgedeki enerji kesintisine neden oldu.
Şiddetli yağmur ve fırtına tarihi çınar ağacını gövdesinden kırdı
OSMANİYE - Osmaniye'de şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle mesire alanında bulunan tarihi çınar ağacı gövdesinden kırıldı.
Osmaniye'de gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur ve fırtına Bahçe ilçesi Uyuzluk Şifa Pınarı Mesire alanı içerisinde bulunan 150 yıllık çınar ağacını gövdesinden kırdı. Kırılan ağaç elektrik tellerinin üzerine düştü bölgede kısa süreli enerji kesintisi meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZİHAN TÜRK - Yerel