Şiddetli yağış etkili oldu - Haberler

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Şiddetli yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şiddetli yağış etkili oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış etkili oldu.

ŞUHUT, AFYON (İHA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış etkili oldu. Şiddetli yağışla beraber yollarda su birikintileri oluşurken taşıtlar ise seyir halinde giderken zor anlar yaşadı.

Şuhut'ta öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış ilçe genelinde etkili oldu. Etkili olan şiddetli yağış ile birlikte yollarda su birikintileri oluşurken seyir halindeki araçlar ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış ile birlikte küçük çaplı dolu yağışı da meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar, Şuhut, su, Yerel, Haberler

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