Şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar Kayseri-Malatya karayolu üzerinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamazken birçok araç yolda mahsur kaldı.

Şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldılar

KAYSERİ - Kayseri- Malatya karayolu üzerinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamazken birçok araç yolda mahsur kaldı.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan aşırı kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken Pınarbaşı - Gürün yolu ise ulaşıma kapandı. Birçok araç karayolunda mahsur kalırken, Malatya'dan Ankara'ya gitmek üzere olan bir depremzede yaklaşık 2 saattir yolun açılmasını beklediklerini söyledi.