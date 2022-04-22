Şiddetli fırtınaya dayanamayan caminin çatısı böyle uçtu - Haberler

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Şiddetli fırtınaya dayanamayan caminin çatısı böyle uçtu

İhlas Haber Ajansı - Atilla İdiz - Yerel
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Şiddetli fırtınaya dayanamayan caminin çatısı böyle uçtu Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, caminin çatısını bir anda komple kaldırdı.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Şiddetli fırtınaya dayanamayan caminin çatısı böyle uçtu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, caminin çatısını bir anda komple kaldırdı.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli fırtına, maddi hasara yol açmıştı. Başkale ilçesine bağlı Açıkağıl Mahallesi'nde ise şiddetli fırtınanın mahalle camisinin çatısını olduğu gibi kaldırması, cep telefonlarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Yerel

Başkale, Fırtına, Van, Yerel, Haberler

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