Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı

NATO Genel Sekreteri Ankara'da! İşte kritik zirvede konuşulanlar

Şiddet Kurbanı Sıla'nın Teyzesi İntihar Etti

Şiddet Kurbanı Sıla'nın Teyzesi İntihar Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da şiddet ve istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin teyzesi Elif Akyüz, yaşadığı psikolojik bunalım sonucu intihar etti. Cenazesi, aile ve mahalle sakinlerinin katılımıyla toprağa verildi.

Tekirdağ'da şiddet ve istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin teyzesi Elif Akyüz, yeğeninin ölümünün ardından yaşadığı psikolojik bunalım sonucu intihar etti. Akyüz, Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen cenaze törenini ardından defnedildi.

Geçtiğimiz aylarda Malkara ilçesinde meydana gelen trajik olayda 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, annesi tarafından bırakıldığı komşunun çocuklarının şiddeti ve cinsel istismarına maruz kalmıştı. Ağır yaralanan Sıla bebek, 30 günlük yaşam mücadelesinin ardından 7 Ekim tarihinde hayatını kaybetmişti. Yeğeninin ölümünden derinden etkilenen teyzesi Elif Akyüz, bu süreçte zor günler geçirdi. Elif Akyüz, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde babasıyla yaşadığı evin 3. katından atlayarak intihar etti. Akyüz'ün cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra Süleymanpaşa ilçesindeki Yeni Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Törene baba Latif Güler, abla Aslı Tatar, aile yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Büyük üzüntünün yaşandığı cenazede baba Güler ve abla Tatar gözyaşlarına boğuldu. Elif Akyüz'ün cansız bedeni Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Yeğenleri için vasilik davası açmıştı

Elif Akyüz, ölmeden önce yeğenleri Sıla ile 5 yaşındaki Sıla'nın ablasının velayetini alabilmek için vasilik davası açtığını ve 29 Kasım'da mahkeme olacağını ifade etmişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
img

"Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?"
img

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 25 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 28. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 25-26 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Kasım Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kalpazan 6. bölüm full HD tek parça izleme linki! Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Güngören, Arnavutköy, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tosun Paşa filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tosun Paşa filmi ne zaman, nerede çekildi? Uzak Şehir 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.