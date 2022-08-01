Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzda serinledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzda serinledi

Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzda serinledi Erzincan'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar Ekşisu Mesire Alanı'na akın etti.

 - Güncelleme:

Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzda serinledi

ERZİNCAN - Erzincan'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar Ekşisu Mesire Alanı'na akın etti. Ekşisu'da bulunan havuz, serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu Mesire Alanı hava sıcaklıklarının artmasıyla yoğun ilgi görüyor. Mesire alanında bulunan küçük havuzda çocuklar ve aileleri yüzerek serinlerken bazı vatandaşlar ise ayaklarını suya sokup ferahlamaya çalışıyor. Erzincan'ın önemli piknik alanlarından olan ve doğal ekşi suyu ile tanınan Ekşisu Mesire Alanı sıcak havada serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar mangal yakmanın yanında şifalı olduğu söylenen suya girerek eğleniyor. Ailelerin sıcak havalarda vakit geçirebilecekleri, çocuklarının gönül rahatlığıyla oyun oynayabileceği bir merkez olan Ekşisu, piknik alanları, çocuk parkları, akarsuları, gölü, kuş cenneti, büyük bir çimenli meydanı ve buz gibi akan doğal maden suyu ile yıl boyu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yeşilin ve doğal güzelliklerin adresi olan Ekşisu Mesire Alanı yaz sezonunda dolup taşarken, sıcaktan bunalan vatandaşlar hem eğleniyor hem de piknik yapma imkanı buluyor.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sıcaklık bölge genelinde etkisini sürdürürken, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Havaların aşırı ısınmasından dolayı Ekşisu'ya serinlemeye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Hava çok sıcak. Millet su bulduğunda kendilerini suya atıyor. Çocuklar için de güzel. Çok derin olmadığı için tehlikeli de değil. Altını doldurmuşlar, gayet güzel olmuş. Serinlemeye geldik. Burası gayet güzel, tüm yerli ve yabancı turistlere tavsiye ediyoruz" diye konuştular.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Yerel

Erzincan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title