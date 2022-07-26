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Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

İhlas Haber Ajansı - Murat Şengi - Yerel
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Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldıMERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde sıcakların artmasıyla birlikte, bunalan vatandaşlar ve turistler soluğu plajlarda aldı.

Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

MERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde sıcakların artmasıyla birlikte, bunalan vatandaşlar ve turistler soluğu plajlarda aldı.

Aşırı sıcaklar tüm Türkiye'de etkili olmaya devam ederken, Silifke'de de sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu. Silifke'de 39 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan vatandaşlar ve turistlerin büyük bölümü plajlara girerek serinlemeye çalışırken, Taşucu'nda ki deniz suyu sıcaklığı ise 26-28 derece civarında seyrediyor. Aşırı sıcaklar sonucu vatandaşlar ve tatilcilerin en çok rağbet ettiği plajların başında Taşucu geliyor. Sıcaklardan bunalıp Taşucu Plajı'na koşan Silifkeliler ile yerli ve yabancı tatilciler, hem deniz, kum ve güneşin keyfini yaşıyor, hem de serinlemek için her yolu deniyor.

Silifke'de Taşucu Plajı'nın yanı sıra, halk plajları, Atakent, Arkum, Atayurt, Narlıkuyu, Tisan ve Yeşilovacık plajı da sıcak havadan bunalanların tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Taşucu'nda turizm işletmeciliği yapan Ferdi Çırak, "Sıcakların aniden bastırması sonucu plajlarımız yerli ve yabancı tatilciler ile doldu. Mersin Valiliğinin bir haftalık aşırı sıcak uyarısı ile sıcaktan bunalan plajlara akın ediyor" dedi. Sıcaktan bunalan ve soluğu Taşucu sahilinde alan bir Rus vatandaş ise, "Taşucu çok sevdiğimiz bir yer. Plajı, doğası ve denizi ile mükemmel bir yer. Ailece Taşucu'nda tatilin keyfini çıkarıyoruz. Sıcak havayı fırsat bildik denize girip serinlemeye geldik" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Yerel

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