Sıcaktan bunalan çocuklar çareyi süs havuzunda buldu

Kayseri'de hava sıcaklıkların 35 dereceyi bulmasıyla sıcaklıktan bunalan çocuklar süs havuzunda ve su birikintisinde serinledi.

Kayseri'de hava sıcaklıkları artarak kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar sıcaklıktan korunmak için ağaç gölgelerine sığınırken, şemsiyeler bu kez yağmur değil sıcaktan dolayı açıldı. Ayrıca kent merkezinde ve Tomarza'da 35 dereceyi bulan sıcaklıktan bunalan çocuklarda kendini süs havuzlarına ve su birikintilerine attı. Suya girerek serinleyen çocukla, suda oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünde, hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinin beklendiğini söyleyerek, vatandaşları sıcaklıklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı. - KAYSERİ