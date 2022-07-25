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Sıcaktan bunalan Bursalılar denize koştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sıcaktan bunalan Bursalılar denize koştu

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla Bursa ve Mudanyalılar sahilleri doldurdular.

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla Bursa ve Mudanyalılar sahilleri doldurdular.

Bursa'da yaşayan vatandaşlar Mudanya ve Güzelyalı sahillerine koşarak kumsala yerleşir yerleşmez kendilerini denize atarak serinlediler. Akşam saatlerine kadar sahillerde oyun oynayıp güneşlenenler, denizin tadını çıkardılar. Denizin temiz olması Mudanya sahillerinin tercih sebebi olurken, herkes hayatında memnun gözüküyordu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güzelyalı Mudanya Bursa Yerel Haberler

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