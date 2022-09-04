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Sıcaklardan bunalan Rizeli yağmur yağınca sokak ortasında duş aldı

Yerel Haberler

Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca, yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Havaların sıcaklığından bunalan bir vatandaş ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi.

Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca, yağan yağmur vatandaşları sevindirdi.
Rize'de bir süredir etkili olan sıcak havanın ardından yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Havaların sıcaklığından bunalan bir vatandaş ise sevincini yağmurun altında yıkanarak gösterdi. Sağanak yağan yağmurun altına giren vatandaş şampuanla yağmurun altında kafasını yıkadı. Renkli görüntülerin oluştuğu anlar arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rize Yerel Haberler

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