Taksim'de sıcak hava manzaraları - Haberler

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Taksim'de sıcak hava manzaraları

İhlas Haber Ajansı - Sümer Avcı - Yerel
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Taksim'de sıcak hava manzaraları

Taksim'de sıcak hava manzaraları İstanbul'da hafta sonu artan sıcaklar sonrası yerli ve yabancı turistler Taksim'e akın etti.

Taksim'de sıcak hava manzaraları

İSTANBUL - İstanbul'da hafta sonu artan sıcaklar sonrası yerli ve yabancı turistler Taksim'e akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte sıcaklık 30 dereceyi gördü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Beyoğlu Taksim'e akın etti. Bazı vatandaşlar Gezi Parkı'nda yeşilliklere uzanıp dinlenirken, bazı vatandaşlar da elindekilerle başlarını sıcaktan korudu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Yerel

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