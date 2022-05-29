Taksim'de sıcak hava manzaraları - Haberler

Taksim'de sıcak hava manzaraları
İhlas Haber Ajansı - Sümer Avcı - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Taksim'de sıcak hava manzaraları İstanbul'da hafta sonu artan sıcaklar sonrası yerli ve yabancı turistler Taksim'e akın etti.
Taksim'de sıcak hava manzaraları
İSTANBUL - İstanbul'da hafta sonu artan sıcaklar sonrası yerli ve yabancı turistler Taksim'e akın etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte sıcaklık 30 dereceyi gördü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Beyoğlu Taksim'e akın etti. Bazı vatandaşlar Gezi Parkı'nda yeşilliklere uzanıp dinlenirken, bazı vatandaşlar da elindekilerle başlarını sıcaktan korudu.
İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Yerel