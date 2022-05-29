Taksim'de sıcak hava manzaraları - Haberler

Taksim'de sıcak hava manzaraları

İSTANBUL - İstanbul'da hafta sonu artan sıcaklar sonrası yerli ve yabancı turistler Taksim'e akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte sıcaklık 30 dereceyi gördü. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Beyoğlu Taksim'e akın etti. Bazı vatandaşlar Gezi Parkı'nda yeşilliklere uzanıp dinlenirken, bazı vatandaşlar da elindekilerle başlarını sıcaktan korudu.