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Sıcak havanın keyfini Porsuk kıyısında çıkardılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sıcak havanın keyfini Porsuk kıyısında çıkardılar

Eskişehir'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Porsuk Çayı kenarında vakit geçirerek güneşin tadını çıkardı.

Eskişehir'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Porsuk Çayı kenarında vakit geçirerek güneşin tadını çıkardı.

Kent merkezinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen Eskişehirliler; Porsuk Çayı kenarı, parklar ve yeşil alanlara akın etti. Sıcaklığın 23 dereceye ulaştığı kentte özellikle Kanlı Kavak Parkı, Sümer Park ve su kıyıları güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlerle doldu. Bazı vatandaşlar kamp sandalyeleriyle bazıları ise çimlere oturarak vakit geçirdi. Doğanın güzellikleriyle iç içe olmak için su kıyısına gelen aileler, güneşin altında keyifli anlar yaşadı. - ESKİŞEHİR

Sıcak havanın keyfini Porsuk kıyısında çıkardılar

Sıcak havanın keyfini Porsuk kıyısında çıkardılar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Porsuk çayı, Eskişehir, su, Yerel, Haberler

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