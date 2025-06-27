Sıcak Havalarla Birlikte Karpuz Tüketimi Artıyor

Sıcak Havalarla Birlikte Karpuz Tüketimi Artıyor
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Erzincan'da hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar, serinletici etkisi olan karpuza yöneldi. Ancak bu yıl karpuz ekim alanlarının azalması sebebiyle fiyatlar artış gösterdi.

Erzincan'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar su ihtiyacını gideren meyvelerden karpuza yöneldi.

Sıcaklığın 30 derecenin üzerinde seyrettiği Erzincan'da vatandaşlar, sulu ve serinletici meyvelerden olan karpuza ilgi gösteriyor. Geçen yıla göre bu yıl daha az ekildiği için karpuz fiyatlarında artış yaşanıyor. Ancak vatandaşlar karpuzdan vazgeçemiyor. Sıcaklığın kendini hissettirmesiyle vatandaşların karpuza ilgisinin artığını kaydeden esnaf Ömer Kayı, "Türkiye'de bu yıl karpuz ekim alanı az. Hava sıcaklığının iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başlamasıyla vatandaşların karpuza talebi arttı. Bu sıcakta vatandaşların karpuz yemesini tavsiye ediyorum. Karpuz insana serum gibi gelir" dedi.

Sıcak havada karpuz tüketilmesinin faydalı olduğunu belirten Selim Çeper ise "Yaz mevsiminde karpuz tüketmek faydalıdır. Sıcak havada karpuz insanı serinletiyor. Vatandaşlara karpuz yemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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