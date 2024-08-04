Sıcak Havalarda Çiğköfteyi Bozulmaması İçin Buzdolabında Saklıyorlar

Sıcak havalardan dolayı çiğköftenin bozulmaması için esnaf buzdolabında muhafaza ediyor.

Sıcak havalardan dolayı çiğköftelerde bozulma olduğunu söyleyen Eskişehir esnafı Önder Artar, bu sebeple buzdolabından servis ettiklerini belirtti. Dolaba koyulmadığı zaman kıvamında ve tadında da değişiklik olduğunu söyleyen Artar, çiğköftenin soğukta muhafaza edildiği zaman uzun süre bozulmadığını dile getirdi. Artar, "Normalde kışın çiğköfte üretildiği zaman aynı gün bitiyor. Yaz aylarında çok tercih edilmiyor. Bizim çiğ köfte dolabımız var. Çiğ köfte dolabının altında soğutucu olduğu için biz genelde soğutucuda muhafaza ediyoruz. Bazen akşamdan da kalabiliyor, dolaba koyduğumuzda sabah tekrar kullanabiliyoruz. Çiğ köfteyi sıcakta bırakırsak bozuluyor, koku yapıyor. O yüzden dolayı buzdolabında saklıyoruz ve tadında, kokusunda değişiklik olmuyor. Tazeliğini de kaybetmiyor. Bu sıcaklarda 3-4 saat dışarıda bırakırsak kısa zaman dilimi de olsa hemen bozulur. Vatandaşlar evlerinde de yine aynı şekilde dondurucularında, buzdolaplarında ya da soğuk alanlarda muhafaza etsinler. Ben buzdolabına koymalarını tavsiye ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR