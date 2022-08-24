Son dakika haberi! Sıcak havadan bunalan çocuklar su savaşı yaparak serinledi

Gelen son dakika haberlerine göre Sıcak havadan bunalan çocuklar su savaşı yaparak serinledi Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı bunaltıcı havadan en çok etkilenenler arasında çocuklar yer alıyor.

Sıcak havadan bunalan çocuklar su savaşı yaparak serinledi

BAYBURT - Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı bunaltıcı havadan en çok etkilenenler arasında çocuklar yer alıyor. Gündüz saatlerinde 35 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı, gece saatlerinde yerini serin havaya bırakıyor. Kavurucu sıcakların yaşandığı Bayburt'ta vatandaşların çeşmelerde yüzünü yıkayarak, çocukların ise su balonlarıyla su savaşı yaparak serinlediği görüldü.

Kuru, bunaltıcı, sıcak havada sokak hayvanlarına elleriyle su içiren Bayburtlular, sokak hayvanlarının yardımına koşmayı da ihmal etmiyor. Çay içtiği yerde bunalan ve sıcak havadan dert yanan Bayburtlu bir vatandaş, "Çok bunaltıcı sıcak var. Çay içtiğimiz yerde terliyoruz, sıcak çok fazla, serinlemek için çeşmeye geldik ellerimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Bugün hava iyice sıcak" diye konuştu.

Su balonlarıyla birbirini ıslatarak serinlediler

Buldukları çeşmelerden balonlarını su doldurarak su savaşı yapan çocuklar etraftakilerin bakışlarına aldırış etmeden gönüllerince eğlenerek, keyifli zaman geçirdiler. Çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını belirterek, "Şu an su balonlarımızı dolduruyoruz, hava çok sıcak serinlemek için birazdan su savaşı yapacağız" diyerek konuştular. 30 yılın en sıcak senesinin bu sene olduğunu ifade eden bir vatandaş, sıcak havada dışarı çıkılmaması hatırlatmasında bulunarak, "Sandalyemi aldım, gölgeye geldim serinde oturuyorum. Allah herkese kolaylık versin, hastalara şifa versin. Bayburt'un hali bu kış çok çetin geçer, donarız yaz ise aşırı sıcak geçer pişeriz. Mümkün olduğu kadar insanlarımız kendilerini sıcaktan korusunlar. Kalp hastası, tansiyon hastası dışarı çıkmasın" dedi.