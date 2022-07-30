Sıcak havada susuzluktan baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdiler - Haberler

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Sıcak havada susuzluktan baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdiler

Sıcak havada susuzluktan baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdiler

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş sıcak havanın etkisiyle baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdi.

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Kahramanmaraş'ta bir vatandaş sıcak havanın etkisiyle baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdi.

Hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye çıkmasıyla birlikte doğada yaşayan canlılar zor günler geçiriyor. Sıcak havanın etkisiyle baygın düşen serçeye duyarlı bir vatandaş kendi eliyle su içirdi.

Sıcaktan dolayı baygın hale gelen serçeye su içirdiğini söyleyen vatandaşlar, "Serçeyi gördüğümüzde sıcaktan bunalmış ve baygın gibi bir hali vardı. Biz de hemen su getirdik ve hem içmesini sağladık hem de sıcaktan kurtulması için üzerine su dökerek o baygınlığının geçmesini sağladık. Kendi ellerimizle su içirdik. Daha sonra ise kafasını okşadım. Onlar da birer canlı ve merhametlerimizi onlardan esirgememeliyiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş su Yerel Haberler

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