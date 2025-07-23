Sıcak Havada Çocukların Su Eğlencesi

Sıcak Havada Çocukların Su Eğlencesi
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çocuklar, 40 derecenin üzerindeki sıcak hava nedeniyle su tankerinden su sıkarak serinlemenin ve eğlenmenin tadını çıkardı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir grup çocuk, bunaltıcı sıcak havada su tankerinden sıkılan suyla serinledi.

Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Vatandaşlar, serinlemek için serin yerler ve sulak yerlere gitmeyi tercih ediyor. Çınar ilçesinde ise çocuklar, yanlarından geçen su tankeri sürücüsünden üzerlerine su sıkmasını istedi. Sürücü, çocukların talebini geri çevirmeyerek, tazyikli su sıkıp serinlemeleri ve eğlenmelerini sağladı. Çocukların o anları cep telefonuyla görüntülendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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